新北市教育局和文化局跨局處合作，結合民間場所、鶯歌陶瓷博物館、朱銘美術館資源，安排200位國中生錄製Podcast節目、體驗藝術創作，學習主持、行銷和藝術，走出校園，試探興趣。（教育局提供）

新北市教育局和文化局跨局處合作，結合民間場所、鶯歌陶瓷博物館、朱銘美術館資源，規畫7場體驗活動，讓學生探索職涯，安排200位國中生錄製Podcast節目、體驗藝術創作，學習主持、行銷和藝術，走出校園，試探興趣。

教育局表示，新北市長期推展生涯發展及適性教育，擁有最完整七大類、全國最多16所職業試探中心，以及全國唯一適性生涯發展專區及生涯教育輔導團，這次與文化局、民間場館合作，希望學子可體驗真實職場，從做中學，開創更多可能性。

其中，鶯歌陶瓷博物館長期開設「藝術開麥拉」Podcast節目，運用新型態的傳播媒體推廣陶藝，顛覆一般人對陶博館的刻板印象，藉此發掘藝術的各種可能性，學子參與時，須要分組討論採訪主題、分派採訪者、受訪者及草擬訪綱，才能現場錄製節目，幫助學生了解Podcaster的工作內容。

學生前往朱銘美術館時，則是透過園區場館導覽、欣賞雕塑藝術作品，配合實際動手雕塑體驗，將對雕塑家、藝術家的職業更有感，增進對未來職涯的想像與選擇。

五峰國中學生陳名綉說，她首次接觸Podcast，認為主持人功力很重要，需要腦力激盪才會有好的文案吸引聽眾，為了10分鐘的播出時間，須準備文稿和訪網，錄製時自在聊天，氣氛不尷尬，都是錄podcast的重點，雖然僅有3小時，但她覺得相當有意義，希望還能再訪。

汐止國中林祐頡說，他到了朱銘美術館後，發掘這裡不是一般想像的室內展示館，更像是一座綠化優美的公園，作品有翻銅、不鏽鋼、石雕、木雕等，分布於園區不同區域，透過工作人員的講解，讓藝術更為貼近生活，為相當難忘的學習經驗。

教育局長張明文說，新北市整合跨局處資源，規畫真實場域實作體驗，讓學生有探索職業的機會，未來會持續努力，與民間、公家單位結合各項職業及興趣試探機會，讓學生走出校園，探索未來。