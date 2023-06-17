6月畢業季來臨，許多學校紛紛舉行畢業典禮，但在基隆卻有不一樣的故事。基隆市教育處表示，基隆市國中小補校共8所國中小也一同舉行畢業典禮，其中除了以往的市長獎、議長獎等傳統獎項外，另有鼓勵積極同學的「特殊優良事蹟獎」，而今年由70歲來自銘傳國中的許巧同學以及深澳國小的新住民阮氏梅同學獲獎，充分展現終身學習的精神。

教育處表示，本次國中小補校共有8所國中小補習學校的45位畢業生獲頒畢業證書，有別於一般國中小學校都是家長前來觀禮，補校很多畢業生的家人甚至是他們的小孩、孫子都歡欣參與，一起分享畢業生的喜悅。

其中值得一提的是，為鼓勵補校積極向學的畢業生而設立的「特殊優良事蹟」獎，今年由深澳國小阮氏梅同學和銘傳國中7旬婦人許巧同學榮獲。

來自越南的阮氏梅同學，來台努力工作，不僅從擺攤發展為網路美食自營商外，還非常認真向學，並會教導許多越南新住民中文。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

來自越南的阮氏梅同學，於深澳國小求學期間表現優異、誠懇樸實，求學精神堪為同學之表率。在台期間，除了努力工作，從美食小攤開始經營，發展到網路美食自營商。且不畏氣候變化，均能勤勉向學，不但是班上最優秀的學生之一，還擁有教師支援人員越南語教師資格，協助還不會中文的越南新住民學習中文。

而銘傳國中許巧同學因早年失學，所以在學期間，不僅尊師重道、快樂學習，也會主動幫忙整理教室環境、擦黑板、倒垃圾等，展現熱心服務精神。若有同學因事缺席，她常主動幫同學收集講義資料，讓缺席的同學能銜接上課程。許巧同學雖是銀髮族，卻能持守活到老、學到老的精神，尤其是待人親切有禮與熱心服務，深獲師長同學的肯定。

基隆市教育處表示，除補習學校外，教育處還有許多終身學習資源，像社區大學、樂齡學習中心、新住民學習中心以及成人基本教育研習班，依照民眾不同需求，提供專業課程並傳授實用技藝，提供市民朋友多元且豐富的學習資源。

教育處強調，來不及完成國民教育的市民，以及新加入台灣社會的朋友，甚至已退休的市民，皆可以運用市府提供的終身學習資源，讓退休生活更加多采多姿。