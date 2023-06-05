中國物流與採購聯合會5日公佈5月份中國大宗商品指數。從指數變化情況看，5月份中國大宗商品指數止跌回升，尤其是隨著生產企業開工率逐步回升，大宗商品整體供應量仍在增長。

據央視新聞，5月份中國大宗商品指數為100.7％，較上月回升0.4個百分點。分析認為，5月份指數止跌回升，主要是受到代表供應端的供應指數和庫存指數止跌回升拉動所致。

具體來看，5月份大宗商品供應指數為102.1％，較上月上升1.6個百分點，仍處上漲通道，顯示隨著商品價格不斷修復，生產企業開工率逐步回升，商品產量整體增加，大宗商品整體供應量仍在增長。從各主要商品來看，除鋼鐵供應量下降外，其餘品種均呈現增長態勢，特別是鐵礦石供應量止跌回升。

另外，5月份，煤炭市場供應明顯增長，煤炭供應指數升至2020年8月份以來的最高。從運輸方面來看，呼和浩特鐵路局內的唐山到包頭線路、呼和浩特到準噶爾線路6月初春檢結束，大同到秦皇島線路也維持滿發，煤炭運輸能力充足，發運較有保障。

從主要大宗商品的銷售情況看，有色金屬、化工和汽車銷售量繼續增長，並且增速加快；成品油銷售量繼續增加，但增速放緩。