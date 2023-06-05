過去一年來，美中情勢極度動盪且緊張，雙方如今正致力重啟正常關係。白宮國家安全顧問蘇利文表示，美國總統拜登將「在某個時間點」與中國國家主席習近平會面。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，蘇利文（Jake Sullivan）在今天播出的「札卡利亞GPS」（Fareed Zakaria GPS）節目中受訪時表示，「我希望，我們將很快看見美中高層官員在未來幾個月進行接觸，持續改善彼此關係。然後，在某個時間點，我們將看到拜登總統與習主席再次聚首」。

蘇利文補充說：「兩國在經濟與科技等重要領域展開激烈競爭的同時，又要確保這種競爭不會演化成衝突或對抗。這是拜登總統堅守的信念。」

蘇利文發表上述言論之際，美中這兩個全球最大經濟體之間的關係仍然緊張。

美國和加拿大海軍3日罕見地在敏感的台灣海峽執行聯合航行後，中國國防部長批評美國和其盟邦「蓄意挑起風險」，試圖破壞印度－太平洋地區穩定。（譯者：屈享平/核稿：劉文瑜）1120605