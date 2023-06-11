擁有美國與義大利雙重國籍的NBA本季年度新秀魔術前鋒班凱羅，今年世界盃男籃賽到底要幫美國隊，還是義大利隊出賽，看來目前還沒確定答案，因為班凱羅的經紀人麥克米勒11日受訪時表示，班凱羅到現在還沒決定要替美國隊或義大利隊打世界盃。

「對於像是班凱羅這樣年輕球員來說，有不同選擇總是好的，他想為兩支國家隊出賽，但他很清楚這不可能，所以他必須做出決定，這決定可能需要兩天或3個月，」麥克米勒說，「我們將跟義大利取得聯繫，班凱羅已跟美國男籃總經理葛蘭特希爾見兩次面，他必須好好考慮，這對他未來15到20年生涯產生影響。」

父親是義大利人，母親則是籃球員出身美國人的背景，讓班凱羅在2020年取得義大利與美國雙重國籍，不過他從小都在美國長大，2022年以選秀狀元之姿加盟NBA，本季隨即打出場均20.0分、6.9籃板及3.7助攻的優異表現，順利獲選年度新秀與新秀第一隊。

不過比起抉擇到底要幫美國或義大利打世界盃，最近受聯盟邀請擔任總冠軍賽場邊客串記者的班凱羅表示，「我只想成為一個更全能的球員，在比賽當中不斷進步，成為一名更好的領導者，幫助球隊回到勝利的道路上，順利闖進季後賽，甚至打到總冠軍賽舞台。」