國民黨台北市第六選區立委參選人羅智強15日拋出組「政黨輪替大聯盟」，引發爭議，同黨台北市議員鍾沛君昨(16)日跳出來反對，並認為此舉至少有4大窒礙難行之處。然而，羅智強子弟兵、台北市議員楊植斗則在鍾的臉書回文，稱國民黨總統參選人侯友宜也喊要「政黨輪替」，遭網友狠批。

羅智強日前提出「政黨輪替大聯盟」概念，認為在野黨必須要攜手合作，誰當總統是次要問題，政黨輪替才是最主要關鍵。對此，鍾沛君發文表態反對，並認為任何在野黨真正負責任的主張不是只喊「政黨輪替」、「下架民進黨」，而是不斷提出更好的候選人及政見說服選民。鍾沛君強調，身為黨籍民代，順風時靠著「母雞帶小雞」，不順時，小雞也該扛著母雞，這才是一個黨，對得起支持者的樣貌。

對此，楊植斗則在該文留言區貼出侯友宜被國民黨徵召當天，一連說了三次「再一次讓政黨輪替」的新聞，並稱「可是鍾沛君議員，侯友宜喊了三次，要『政黨輪替』耶」。鍾沛君也以「可是楊植斗議員，你師父29天前是這樣說的！」回擊，並附上侯友宜被徵召當天，羅智強喊話「民進黨，你等著下台吧」的新聞。

楊植斗與鍾沛君的對話引來網友議論，網友則表示「侯友宜有說只要政黨輪替，讓柯當選也沒關係嗎？」、「身為國民黨公職人員，這個時後黨內團結一心很難嗎？」、「你們師徒的口吻像是墨綠柯的聯盟，來教訓同黨的鍾沛君議員」、「政黨輪替和政黨輪替大聯盟有一樣嗎？」

羅智強因倡議政黨輪替大聯盟引起爭議，他昨向各界致歉，並進行包含「不再倡議大聯盟、不上政論節目不受訪」等四個反省。