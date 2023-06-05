今天上午6時27分，國科會位於屏東縣牡丹鄉旭海村的「短期科研探空火箭發射場域」，順利發射由淡江大學航太系研製的探空火箭「淡江一型」，這是繼陽明交大、成大之後的第三個學校團隊，也是第一所使用短期科研探空火箭發射場進行火箭試射的私立大學。

屏東縣牡丹鄉旭海村的「短期科研探空火箭發射場域」2022年啟用後，首支發射團隊為陽明交大前瞻火箭研究中心（ARRC）研製的HTTP-3A第二節火箭，測試重點為飛行導航控制技術；第二個試射團隊為成功大學的兩節火箭，重點測試脫節與高空點火。

國科會表示，今天試射的科研火箭「淡江一型」，為平均推力150公斤的單節式固態火箭，由淡江大學航太系教授王怡仁帶領學生研製，火箭全長1.82公尺，最大直徑12公分，重量約34公斤。火箭採用新興的RNX推進劑（屬於硝酸鹽複合推進劑），平均推力150公斤、最大推力200公斤，燃燒時間9秒，總衝量約1萬3500牛頓‧秒，飛行高度逾4.5公里。

擔任計畫主持人的王怡仁表示，由於團隊過去沒有發射大型火箭的經驗，因此本次試射主要有兩個目標，一是測試火箭團隊系統整合的能力，二是測試通訊與遙測系統，為未來的全型火箭做準備。

淡大航太系主任蕭富元指出，根據測站回報，火箭飛行高度量測到4827公尺，與模擬射高4600公尺比較，算是相當精確，遙測資料的取得與火箭升空整個過程順暢，驗證了淡大團隊的設計與工程能力。

主要負責火箭發動機研製碩士生鮑光晟說，RNX為一新興的固體推進劑，其性質穩定、安全，因此本次試射也可驗證該推進劑具備將火箭推送至數公里高度的能力。

國科會表示，將持續督導國家太空中心妥善利用此短期科研火箭發射場域，積極鏈結我國產學研界能量，提升太空科技技術層次，培育太空關鍵科技人才。國家太空中心指出，為培養學生具備系統工程觀念與實務經驗，期望持續透過實證，讓學界掌握小型科研火箭研製能力。