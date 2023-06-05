擁有「國際美人」稱號的YouTuber鍾明軒，憑藉敢做敢言的個性，及多元的影片主題，深受許多粉絲的喜愛及網友關注；然而，鍾明軒4日看到粉絲稱讚「靠北廠商」的系列影片時，他坦言，過去有惹惱廠商，還因為拍某個系列影片一度被恐嚇，讓他驚呼「直接嚇死」。

有關注鍾明軒粉絲可以發現，鍾明軒的YT頻道已經3周沒更新，而他4日透過IG限時動態詢問更新影片最理想的頻率時，有粉絲藉此誇獎他的「靠北廠商」和「讚美廠商」的系列影片，更許願他能多拍這類的主題。

對此，鍾明軒直言：「你都不知道我惹惱了多少廠商，還曾經被恐嚇說要寄存證信函提告，直接嚇死！」但他事後也想到可以出「讚美廠商」的影片平衡一下。

鍾明軒透過IG詢問粉絲最理想更新影片的頻率。（圖／擷取自鍾明軒IG）

此外，有粉絲許願每周更新影片，但鍾明軒表示，自己拍攝都是獨立作業，雖然有想過找團隊合作可以輕鬆一點，但害怕自己之後會愛上「反正團隊都會幫你把事情做好」的感覺，這樣只會使自己變得懶惰「最後就只是一塊會呼吸的肉，無法再次體會到『一個人的精彩』！」