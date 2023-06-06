蘋果於今（6）日凌晨舉辦WWDC 2023大會，發布首款MR混合實境眼鏡，命名為Vision Pro。售價為3,499美元，約新台幣10.7萬元，明年初上市。

Vision Pro操作除了機身上類似Watch的轉盤外，還可以直接用聲音、眼神、手勢進行操作。

為了豐富使用多樣性，蘋果和迪士尼針對Vision Pro內容建立合作關係。

Vision Pro可以全視野沈浸式看電影，尤其是可以利用在遊戲領域，充電時可以全天使用。為了減輕重量，電池室外接式配置，電池本身續航力為2小時。

規格配置上，鏡片是與蔡司合作，採用三層鏡片，也有為近視者準備的近視插片，眼鏡內部有多個鏡頭來捕捉使用者的眼人和手勢。使用M2晶片和針對這項設備全新打造的即時感測器處理晶片R1。蘋果還使用視網膜掃描密碼 Opic ID，來提高防盜功能。

機身是以鋁合金打造，頭帶可以調整各種大小，更在兩側都裝置雙揚聲器，提升聲音的立體感。Micro OLED則有超過4K的單眼解析度，可以看3D電影。