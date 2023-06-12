蘋果預計在9月秋季發表會公開iPhone 15系列新機，多位分析師預測漲價已成定局，甚至凍漲六代的美國價格也會跟著調高，最高階的iPhone 15 Pro及Pro Max版本可能調漲200美元，漲幅有望創下史上新高，最高階的iPhone 15 Pro Max 1TB版本售價可能上看1799美元，換算新台幣超過5萬。

知名分析師Dan Ives先前曾準確預測，iPhone 14會調整國外的售價，但不會更動美國當地售價，此次iPhone 15系列，Dan Ives預測，iPhone 15系列升級幅度明顯，恐全面漲價，且過去4年有2.5億部的iPhone尚未升級，看好換機潮發酵，進而刺激銷量。

預估iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max旗艦版將調漲200美元（約台幣6152元），有望成為歷代漲幅最高的機種，預測iPhone 15 Pro售價1199美元起（約台幣3萬6882元）、iPhone 15 Pro Max為1299美元起（約台幣3萬9959元），平價版iPhone 15可能調漲100美元（約台幣3076元）左右。

若以最大容量1TB的iPhone 15 Pro Max推估，售價上看1799美元（約5.53萬台幣）若加上關稅的台灣售價可能會再往上加，再次考驗想要第一時間換機的果粉們荷包。