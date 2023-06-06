美國驅逐艦及加拿大護衛艦3日航經台灣海峽期間，遭共艦近距離挑釁，對此，外交部強調，中方的行徑危險且極具挑釁，這種升高緊張及危險的舉措無助區域安全，重申台海是國際水域，包括美國與加拿大軍艦進行符合國際法的行動，我國一向予以尊重。

外交部。（本報資料照片）

外交部發言人劉永健今在外交部例行記者會上指出，中國國防部長李尚福在香格里拉對話大談和平，但在對話舉辦的同時，中方軍艦卻在美加軍艦航行台灣海峽時近距離橫切美國軍艦前方，行徑危險且極具挑釁。

外交部重申，台海是國際水域，我國向來尊重外國船艦在台海從事任何符合國際法的行動，包括美、加軍艦進行的自由航行，強調維護台海及區域和平穩定發展，是全球自由民主國家共同的責任，任何升高緊張及危險的舉措都無助區域安全。

此外，美國在台協會(AIT)主席羅森柏格(Laura Rosenberger)來台訪問6天，將與各黨總統參選人會晤。外交部認為，台灣已是完全的民主國家，總統是由台灣的合格選民直接投票選舉產生，只要是公平公正的選舉，民主陣營都會支持與尊重。