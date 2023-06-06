2022年蘭陽媽祖文化節海上盛況。（吳佩蓉攝）

今（6日）由宜蘭縣長林姿妙（左4）帶領大家至主祀廟宇南方澳南天宮向媽祖獻香祈福，庇佑活動期間風和日麗、圓滿順遂。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣長林姿妙（左4）表示，藉由媽祖出巡、眾神遶境蘭陽，促進縣內觀光旅遊及士農工商發展，展現宜蘭特有宗教與廟口文化。（吳佩蓉攝）

2022年蘭陽媽祖文化節海上盛況。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣年度大型宗教節慶盛事「2023蘭陽媽祖文化節」將於9月22日、23日及24日登場，今年遶境活動以「海陸巡安、庇佑蘭陽」為主軸，一連3天舉行大型海陸遶境巡安活動，盛況空前、熱鬧非凡。今（6日）由縣長林姿妙帶領大家至主祀廟宇南方澳南天宮向媽祖獻香祈福，庇佑活動期間風和日麗、圓滿順遂。

「蘭陽媽祖文化節」自2019年舉辦以來，廣受好評，去年活動也創下眾多新紀錄，包含遶境路線多達10個鄉鎮市、參加宮廟165間、陣頭與車隊隊伍299隊、海陸遶境總里程數224.9公里，參與總人次達10萬餘人等，皆為歷年之冠。

縣府民政處指出，活動期間委託佛光大學做滿意度調查結果，顯示「8成7」的滿意度，其中認為活動「具有宗教文化傳承意義」、「增加宜蘭在地能見度」、「能達到相互交流」與「願意再次參加活動」等項目調查，更是獲得高達「9成以上」滿意度，表示民眾對蘭陽媽祖文化節的肯定，並展現對媽祖信仰的熱忱與虔誠。

今年遶境活動於9月22日、23日及24日舉辦，首日一早海巡隊伍於南方澳漁港集結，恭迎神尊起駕出發北上，隊伍將遶行龜山島後至烏石港入港舉行儀典；下午隨即展開2天半的陸巡遶境，以台9線公路為主軸往南沿途至各鄉鎮市宮廟參拜與發放平安符；第1天晚間預計駐駕礁溪鄉，第2天駐駕羅東鎮，第3天回鑾南天宮。

今林姿妙與南天宮主委林棋山、蘇澳區漁會理事長蔡源龍、頭城區漁會總幹事陳秀暖、縣議員謝正信、陳玉萍、李茂豐等人，於南天宮向媽祖獻香祈福，並宣布文化節於9月22日登場。

林姿妙表示，宜蘭三面環山、一面臨海，媽祖是我們的守護神，藉由媽祖出巡、眾神遶境蘭陽，促進縣內觀光旅遊及士農工商發展，展現宜蘭特有宗教與廟口文化，傾聽基層的聲音，繼續傳承下去，會用神聖虔誠的態度舉辦，邀請全國鄉親「逗陣迓媽祖」。