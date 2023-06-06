高雄一名大樓保全前年8月藉拿信給大樓內某公司女員工，突然開口問對方「跟男朋友做會不會戴套」、「都在家裡做還是去汽車旅館做」，接著就直接伸出狼爪摸對方大腿，之後還會突然抓住女方的手數秒鐘，法官認為男子先前已有妨害自由、強制性交未遂前科，不同意緩刑，判拘役60日定讞。

男子在高雄某大樓擔任管理員，認識大樓內公司一名女員工，前年8月3日他藉著拿信件給女子的機會，先問對方「跟男朋友做會不會戴套」、「都在家裡做還是去汽車旅館做」，在趁機觸摸對方大腿上方和內側，女子把他的手推開，他還說「這是我們的秘密不要跟別人說」，女子最後把座位抽屜拉出擋住大腿，對方才作罷離開。

事隔一個多月，男子又在公司內強行抓住女方的左手長達8秒鐘，女子最後決定調閱監視器提告；男子後來雖坦承犯行，並達成和解，女方也同意法院給予緩刑，但法官認為男子先前就有妨害自由、強制性交等前科，卻未記取教訓，再次對女子不當碰觸及強制行為，因此不給予緩刑。

法官依犯性騷擾防治法第二十五條處拘役30日，可易科罰金，又依犯強制罪，處拘役50日，合併判60天拘役，如易科罰金，以新臺幣一仟元折算壹日。