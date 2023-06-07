2023法國網球公開賽，塞爾維亞球星喬柯維奇（Novak Djokovic）在法國巴黎當地時間6日進行的男單8強賽事，在先輸一盤劣勢下連追三盤，經過超過3個半小時苦戰，4比6、7比6（0）、6比2、6比4擊敗俄羅斯選手卡察諾夫（Karen Khachanov），搶下4強席位，也是他生涯第12次打進法網準決賽。

首盤喬柯維奇打得比較掙扎，發生17次非迫性失誤，比對手多了9次，並在自己的發球局保得比較辛苦一點，被逼出了7個破發點，他化解了6個；而卡察諾夫則是沒有出現破發點，並在第5局破了喬帥發球局，靠著這個優勢搶下首盤。

第二盤雙方一路保發，進入到搶七局，經過兩盤的適應，喬柯維奇終於搶七局展現22座四大賽冠軍的威嚴，連拿7分要回一盤。

第三盤一開始，喬柯維奇延續搶七連贏7分的氣勢，破了卡察諾夫首個發球局，之後第7局再度破發，也率先聽牌；第四盤喬帥也是先破發得手的一方，不過第8局卡察諾夫回破，將局數追成4比4平手，只是下一局自己發球局又失守，喬帥最後兩局沒讓卡察諾夫再拿到分數，連搶8分鎖定勝利。