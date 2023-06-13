帶著系列賽3比1優勢回到主場，金塊力拼建隊56年來首次NBA總冠軍，無畏次節落後雙位數困境，金塊下半場展開反撲超前比分，加上關鍵時刻吉米巴特勒（Jimmy Butler）發生傳球失誤，金塊終場以94比89拿下比賽，拿下建隊47年首座NBA總冠軍。

面臨再敗一場就出局的熱火，開局有著好的開始，打出5比0攻勢，不料此後卻連續10投不進，就連吉米巴特勒（Jimmy Butler）2罰也落空，金塊連得12分反超比數，系列賽發揮不錯的阿德巴約（Bam Adebayo）扛起禁區，包辦熱火最後6波攻勢，還製造約基奇（Nikola Jokic）2次犯規，首節阿德巴約拿下14分，熱火24比22結束首節。

約基奇陷入犯規麻煩，金塊被迫提早使用狄安卓喬丹（DeAndre Jordan）擔任中鋒，次節熱火持續威脅禁區，加上「阿舍哥」鄧肯羅賓生（Duncan Robinson）外線開炮，熱火拉開10分領先，金塊則受限於三分外線14投1中，團隊出現多達9次失誤，帶著44比51落後進入中場休息。

金塊第3節展開反撲，約基奇砍下7分，賈瑪莫瑞（Jamal Murray）三分彈追平比分，兩隊進入拉鋸戰，前面手感冰冷的麥克波特（Michael Porter Jr.）投進三分球反超，羅瑞（Kyle Lowry）也回敬三分冷箭，熱火71比70帶著1分領先進入決勝節。

第4節金塊迅速命中2記投籃，熱火開節不到一分鐘喊出暫停，但就在羅瑞投進三分球後，熱火陷入長達5分鐘的得分乾旱，但金塊也頻頻打鐵，無法拉開領先，此時前面12投僅2中吉米巴特勒（Jimmy Butler）飆2記三分球，連得11分幫助熱火緊咬比數，不過在落後一分狀況下，吉米巴特勒發生要命傳球失誤，熱火落後3分，再由吉米巴特勒操刀砍三分未能投進，金塊隨後2罰命中拿下比賽。