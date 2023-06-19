double it and give it to the next person #GoHalos pic.twitter.com/0X9DgNG1Wp — Los Angeles Angels (@Angels) June 18, 2023

天使隊「二刀流」大谷翔平持續穩固美聯全壘打王的地位，皇家19日主場迎戰天使，「Z魔神」葛倫基（Zack Greinke）老英雄登板先發，遭到大谷敲出本季第24轟，「神鱒」卓奧特（Mike Trout）隨即補了1發背靠背全壘打，最終葛倫基5局失4分吞敗。天使5比2獲勝，系列賽2勝1負拿下皇家。

葛倫基前3局只被敲1安，皇家還先幫他打下1分領先，天使卓奧特第4局二壘打發難，後面隊友安打追平比分。前一戰擊出再見安的英雄泰勒（Samad Taylor）4局下幫皇家打回第2分，但這也是皇家全場最後一分了。

5局上天使組合拳發威，第一棒沃德（Taylor Ward）中外野平飛二壘打，接著葛倫基和大谷鬥到兩好三壞，塞內角曲球想要一決勝負，時速69.7英里（112.2公里）的曲球被大谷識破，畢竟前面才有一顆被他打了界外。這球咬中之後大谷慢慢走了幾步才起跑，兩分全壘打！

大谷戴著日本武將兜慶祝，第三棒卓奧特上來捉住第一球又是1發全壘打，大谷把武將兜拿在手裡等著卓奧特，背靠背的全壘打！卓奧特連續兩戰都敲雙安，逐漸甩脫低潮，大谷的狀態更加恐怖，連續15場安打，光是在6月就有9轟、6支二壘打、20打點，暫以24轟、58打點傲視美聯，打擊率3成、攻擊指數1.016，單是他的打擊表現就足以成為MVP頭號競爭者。