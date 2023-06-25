洛杉磯天使25日在洛磯主場（丹佛的庫爾斯球場）展開大屠殺，追平單局13分的隊史紀錄！天使先發9位打者全數都有安打與打點，單局10支安打包括4支全壘打，前3局打完就以15比0大幅領先。終場天使25比1痛宰洛磯，單場25分、28支安打雙雙改寫隊史紀錄。

這個超級大局出現在第3局上半，「神鱒」卓奧特（Mike Trout）、祖瑞（Brandon Drury）、蔡斯（Matt Thaiss）一上來連續3發陽春炮，之後弄成兩出局兩人在壘，此時又輪回第一棒沃德（Taylor Ward）。

沃德、大谷翔平接連安打得分，洛磯緊急換下先發投手安德森（Chase Anderson），但就是抓不到第三個出局數，瑞福洛（Hunter Renfroe）在滿壘時二壘打掃回3分，後面又是莫尼亞克（Mickey Moniak）兩分炮清空壘包，在兩出局後連打10分！

更扯的是天使4局上再開一次大局，4支安打之後又是瑞福洛接上二壘打，佛萊徹（David Fletcher）追殺3分炮收尾，單局海灌8分，比數來到23比0。洛磯第九棒多伊爾（Brenton Doyle）第8局下擊出陽春炮，所幸沒被完封。

總計洛磯先發投手安德森2.2局失9分，中繼投手卡拉席提（Matt Carasiti）0.1局失6分，戴維斯（Noah Davis）3局失9分。通常輸這麼多就會派野手上來投，洛磯並沒有這麼做，仍被天使破了隊史紀錄。