由客家電視與LINE TV共同製作的綜藝實境節目《可可樹下的奇幻小店》近日在屏東勝利星村開張，柯有倫、李霈瑜（大霈）、江宏傑、黃湘婷化身奇幻小店成員，柯有倫就說：「我的感覺是找到我們4個就知道事情大條了，果真今天一到現場發現整間店這麼大，除了緊張之外，更想著我們4個一定要把這間奇幻小店搞好。」

大霈也說：「我知道台灣可可果很有名，算是享譽國際，可以用這種好吃又好玩的實境真人節目來做推廣，覺得很榮幸也很有挑戰，也讓我們有機會可以更深入認識這塊土地。」柯有倫補充說：「除了屏東盛產的可可果之外，我們還要想辦法開發更多當地食材，做出可可禮盒，用台灣可可走向國際。」

而問到這次開店經營，每個人的職業擔當，江宏傑說：「因為我自己有開桌球店，所以相信自己在跟客人應對上會比較拿手，有自信可以勝任外場溝通，而且畢竟自己是體育出身，有很多體力活，我也都可以勝任。」

大霈說：「不行只有打掃啦，我們還要研發甜點、開發食材、行銷商品超多事的，最好是整間店都被客人塞滿，賺錢賺到沒空打掃，然後再請人來幫忙打掃。」大家一聽直呼大霈真的很有經營頭腦。最後柯有倫也現學現賣一句客語要大家「愛來唷。」