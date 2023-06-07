舒子晨今年4月宣布分手交往2年多的遊戲實況主「阿尺」，並宣布穩交圈外新男友，5月她無預警在生日當天登記，正式升格許太太。不過她的另一半被她貼上《櫻桃小丸子》爸爸廣志的臉，令人十分好奇男方廬山真面目。但其實在這篇貼文底下有不少粉絲已經點名，她老公就是小她1歲的排球選手許美中，原本許美中也並未遮掩，直接PO出求婚照，但不知是否因為後來討論度過熱，還是想要保護這段婚姻，許美中索性鎖了社群，給人不少想像空間。

舒子晨分享被求婚照片，但老公的臉被她用小丸子爸爸的貼圖擋住。（圖／取自舒子晨IG）

5月14日，舒子晨在社群網站發文宣布自己「以後是許太太了」，當時舒子晨經紀人透露，她是在32歲生日當天升格人妻，但她至今都沒有公布老公真面目，足見對另一半的保護。不過舒子晨身為LUXYGIRLS啦啦隊隊長，大多現身籃球場上，近來迷上打排球，婚後還在IG放一段排球影片，寫下：「Vogue摔結合排球，那些覬覦我老公的姐妹們，先練這招。」似乎暗指許先生的身分與排球有關。

舒子晨的老公被網友爆出是排球選手許美中。（圖／取自許美中IG）

本刊循線發現，其實早在舒子晨公布喜訊前，就有眼尖的Dcard網友發現她與排球選手許美中互動密切，並觀察到她感情變化的時間軸，透露舒子晨與前男友阿尺2月還有一起開台打雙排，3月初舒子晨便PO出練排球的瘀青照，阿尺則是開台時表示最近發生一些事，推估舒子晨與阿尺的戀情是在2月劃下句點；至於許美中則是去年底情斷交往多年的模特兒女友Ann。

舒子晨分享求婚喜悅時，就已有許多網友直接點出她老公就是許美中。（圖／取自舒子晨IG）

4月12日，舒子晨被爆出與小禎前夫、啦啦隊金主李進良的烏龍緋聞，她當時先透過經紀人澄清，幾個月前已與阿尺和平分手，且已有新的穩定交往對象，事後她本人也親上火線，曬出許美中的遮臉合照喊話：「記者大大不要再亂寫囉，我隔壁那位會生氣氣啦！」強調已名花有主。

或許是想小心呵護這段剛萌芽的關係，舒子晨以「圈外人」為由，不願公開男方身分，最多僅表示對方是教職人員。過去對待戀情十分大方的許美中，也將社群網站轉為私人。巧的是，與舒子晨共組「果子狸」女團、見證求婚的籃籃、何美，都不約而同關注許美中IG。而在舒子晨公開人妻身分的貼文底下，除了滿滿祝福，也有許多網友直接點出男方真實身分，留言恭喜舒子晨成為排球圈大嫂，更不忘揶揄男生趕進度和他的球速一樣快，證實舒子晨的另一半正是許美中。

日前舒子晨在IG放一段排球影片，寫下：「Vogue摔結合排球，那些覬覦我老公的姐妹們，先練這招。」似乎暗指許先生的身分與排球有關。（圖／取自舒子晨IG）

與舒子晨同年但略小幾個月的許美中，今年31歲，受跳高運動員媽媽的影響，從小接觸各項運動，國中時許美中加入鶯歌國中排球隊，為校爭取榮耀，接著他進入華僑高中，高二升格高中排球聯賽最佳發球員，大三入選中華男子成人代表隊，現在他在母校華僑高中擔任教練，效力於雲林美津濃。

舒子晨因為加入啦啦隊而與金主李進良傳出烏龍緋聞，讓她急著發文澄清，新對象許先生也隨之曝光。（圖／取自舒子晨IG）

對此，本刊記者向舒子晨經紀人求證她的另一半是否為許美中，截至截稿前尚未得到回應。

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