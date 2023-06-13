知名音樂人邱晨（本名邱憲榮）於2022年3月去世，近日適逢metoo風波延燒，知名導演彭啟原日前揭露，邱晨於30年前性侵當時仍是大學生的一名女實習生，而該女也隨即發長文證實並詳述情節。原本將於7月舉辦的邱晨紀念音樂會因此取消。國民黨台北市議員鍾沛君、徐巧芯指出，邱晨曾創作民進黨黨旗歌《綠色旗升上天》，民進黨還在邱晨過世時發稿讚揚，如今面子掛不住想要粉飾，呼籲還原事實，性平別因邱晨轉彎。

「其人已逝，但他做過的事情不會消失！」鍾沛君、徐巧芯今(13日)在聯合聲明中表示，30年前被性侵的女實習生，30年後又把自己傷口劃開，指控那位性侵疑犯。而這位性侵疑犯，國人耳熟能詳，創作包含《小茉莉》、《看我聽我》、《風告訴我》、《河堤上的傻瓜》，還有《就在今夜》等金曲，生前名利雙收，身後備極哀榮，2022年4月告別式，分獲客委會與文化部褒揚狀，7月，又在當年金曲獎獲頒特別貢獻獎。

兩人指出，邱晨與民進黨淵源甚深，中年之後，投入社會運動，1986年，民進黨創立，邱晨與前立委邱垂貞共同創作民進黨黨旗歌《綠色旗升上天》，2002年還曾獲民進黨提名，參選東勢鎮長。邱晨過世，民進黨發稿讚揚其：「民主一路上的付出，前輩愛鄉土的精神與實踐，將繼續傳承下去」。正因如此，當邱晨被指控性侵，國人震撼，政府與綠營，更是尷尬！

鍾、徐強調，客委會原訂舉辦邱晨紀念音樂會，11日緊急喊停，但是一個恐怖的性侵故事，隱忍的受害女性，30年的未癒傷痕，就被客委會化約為一句「早年相關爭議事件」，還在被害人傷口灑鹽補一句「短時間內恐怕難以及時釐清」。客委會還要粉飾什麼「失去紀念活動本意」，什麼「造成不必要困擾」。但是民眾都心知肚明，就是因為褒揚狀剛發，自打臉長官顏面掛不住，民進黨黨旗歌，竟然是性侵疑犯寫的！

鍾沛君、徐巧芯直言，結果就是，賴清德才說「零容忍」，客委會，馬上雙標。而現任文化部史哲部長，以及時任的李永得部長，至今還沒有說法。兩人呼籲：「扭捏停辦音樂會不夠，還原事實！客委會，文化部立刻追回褒揚狀！民進黨高喊的性別平權，轉型正義，別因邱晨轉彎！」

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