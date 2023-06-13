路上巧遇藝人有多難得？而且一次巧遇了三位藝人，這難度實在滿高的。日前有本刊讀者在機場巧遇許光漢，後來發現，汪東城、熱狗MC HotDog竟也搭同一班飛往北京的班機，現場三人各自有工作人員陪同，自動地排成一線，讓路過的民眾都不禁多看幾眼，不過他們三人似乎也真的只是巧遇，現場完全零寒暄互動，相互隔著禮貌的距離，形成有趣的畫面。

汪東城上機前穿外套圍著圍巾，落地後才把外套脫掉。（圖／讀者提供、翻攝汪東城IG）

據讀者提供的照片，許光漢穿了黑衣配牛仔褲現身機場，機場私服走休閒不浮誇的路線，不過他明顯有抓一下頭髮，還是頗注意私下儀態。而熱狗戴著帽子、眼鏡，他茂密的鬢角辨識度極高。至於汪東城則包得密不通風的，穿著外套、披著圍巾，似乎是擔心機上溫度太冷，後來他在IG限動PO出自己落地照，脫掉外套圍巾，穿著就比較合時宜一點。

許光漢7日在台北出席活動。（圖／趙文彬攝）

許光漢自《想見你》在亞洲爆紅，中港台以及韓國的人氣迅速增加，讓他工作行程滿檔，據讀者在機場捕獲他飛往北京的時間是6月4日，而他6月7日又在台灣出席記者會，10日又在南京出席品牌活動，忙著當空中飛人，還傳出他將加入大陸實境節目《中餐廳》最新第7季，預計6月底7月初在匈牙利錄製，而許光漢未否認，表示「到時候可以期待一下」。

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