無障礙坡道是貼心肢障人士的設計，一名網友表示，他在臉書社團看到有網友分享，台南某速食店為阻擋機車騎士騎上人行道，把三角錐放在無障礙坡道上，他轉發照片到美國知名社交網站《reddit》，外國人看了忍不住開罵，超熱的討論度，讓文章登上熱門，他忍不住酸「台灣習以為常的事，在國外卻引發不滿，又讓世界看見台灣。」

原PO昨（6）日於PTT八卦版指出，日前他在臉書社團《路上觀察學院》看到其他網友分享台南北安路上某速食店，為阻擋機車騎士騎上人行道，把三角錐放在無障礙坡道上，他將其轉發到美國社交網站《reddit》，意外引發國外網友熱烈討論。

外國網友炸鍋留言，「寧可錯放10個罪人，也不願錯關1個無辜之人」、「肢障人士被放棄了？」、「餐廳看起來不希望機車騎士或肢障人士上去」、「這會造成肢障人士不便吧！」這令原PO忍不住說，「在台灣習以為常的事，在國外卻引起不滿，還登上該版第三名，再度讓世界看到台灣的京都：台南的好」

貼文也讓台灣網友搖頭，「拿掉三角錐，就變成肢障人士要閃機車」、「不是只有台南好嗎，北部也是這樣喔」、「笑死台灣又丟臉了，看好了世界」、「又揚名國際啦，哈哈！」、「台南之光」、「拿開啊！看100台機車騎上去，有沒有一個肢障人士？」、「不放三角錐，你信不信上面都是機車」。