2022年國人十大死因，新冠肺炎站上第三名，且超額死亡數超過兩萬，遭專家批評防疫失敗。疾管署副署長羅一鈞今拿出經濟學人以及刺胳針期刊指出，台灣累計超額死亡數是全世界第九低。他並指出，新冠已經進入第四波的高峰，六月都是高原期，端午後會出現翻轉，且今年秋冬大約九、十月，會再買最新的XBB疫苗。

疾管署下午公布國內自3月20日輕症免隔離、免通報新制實施後，近7日（6／7-6／13）每日平均新增245例COVID-19本土確定病例（併發症），與前7日（5／31-6／6）之每日平均新增244例相當；5月起本土併發症累計8325例，未打滿3劑疫苗有4092例（約49％），其中又以未曾接種任何一劑疫苗者約70％為多（2872例）。

疾管署表示，六月本土新冠肺炎都會在高原期，提醒民眾盡快接種疫苗。圖疾管署提供

另外，上周（6／4-6／10）平均每日新增35例死亡，較前一周（5／28-6／3）之每日死亡平均數28例上升；新增死亡個案中，89％具慢性病史、57％未打滿3劑疫苗、95％為60歲以上，現全國疫情處於高點，須持續監測各項指標變化。

疾管署發言人羅一鈞表示，目前流感、新冠都正處於高峰，其中新冠肺炎整個六月都會處於高點，尚未看見明顯翻轉，但中重症併發數，本周日均增245人，和上周244持平，是第四波疫情首度看見持平狀況，因此研判已經是最高峰，端午節為切點，未來兩周可能會下降。

另外，對於昨日國內去年國人十大死因統計，新冠首度入榜就衝到第3名，專家指出，超過兩萬多利的超額死亡，是防疫失敗的鐵證。

圖疾管署提供

羅一鈞指出，經濟學人期刊統計累計超額死亡率，台灣為世界第9低，且還贏韓國，這是經濟學人期刊拿截至2022年底有提供當年更新資料國家、地區相比的結果。

圖疾管署提供

另外，他也舉出，知名醫學期刊「刺胳針」（Lancet）新冠委員會於2022年9月提出的全球新冠疫情檢討報告，指出，台、韓、紐西蘭都是成功控制疫情維持低死亡率的國家，稱台灣是成功控制疫情範例之一。

「說台灣防疫失敗，國際上不見得認同」，羅一鈞強調，防疫團隊會繼續虛心接受檢討，但不接受防疫失敗的說法。

另外，衛福部次長王必勝昨天和莫德納代表開會。羅一鈞表示，我國與莫德納今年還有超過一千五百萬劑的疫苗合約，後續若莫德納成功將XBB疫苗更換成功，且經美國FDA核准上市使用，台灣就會立刻引進，希望可以接得上秋冬這一波，讓慢性病患或是長者再來追加一劑的計畫，且今年都會維持公費提供接種。

衛福部次長王必勝說，日前莫德納台灣分公司總經理李宜真等人到衛福部拜會，雙方針對目前的主流變異株亞型XBB討論，王必勝說，據說美國政府會在6月中旬選定下一個主要流行的變異株亞型，去設計新的疫苗。