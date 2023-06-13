台灣「第一名模」林志玲2019年和放浪兄弟成員AKIRA結婚，近年因林母吳慈美健康問題，林志玲一家暫時回台定居。AKIRA也接受台灣節目邀請首上實境節目《神秘五金行》。今(13日)據週刊報導，其實因為語言問題，在開錄前兩天AKIRA一度擔心語言不通想請辭，好在有林志玲的鼓勵才讓另一半放心去上節目，志玲姐姐甚至還幫節目想了好記的開店口號：「神秘五金行，困難我來幫！」可見她為幫助老公在台順利工作不遺餘力。

據《鏡週刊》報導，AKIRA和林志玲回台灣定居後，便不時兩頭飛參加日本和台灣的工作，身為「國民姊夫」的他為了融入台灣，還加入了明星修繕實境秀《神秘五金行》，錄影地點就選在林志玲的老家、也是兩人當年辦婚禮的地點台南，節目播出後收視不錯，更為AKIRA吸引不少好評，但其實看來鎮定的AKIRA曾一度想請辭節目。

報導指出，求好心切的AKIRA因知道語言問題，擔心影響錄影流程，曾在開錄前兩天考慮請辭，改以客串嘉賓的方式僅參與幾集，但在林志玲打氣下才堅持下去，且節目口號還是林志玲找AKIRA兩人一起想出來的，偶而林志玲也會幫老公或製作單位想點子，而節目播出後，收視率也沒讓人失望，電視首播第一周家重播，就有122萬人觀賞。

而林志玲之前接受蔡康永專訪，如今有子萬事足的她透露最大的幸福就是和兒子一起成長、一起重新認識這個世界，蔡康永問她若兒子長大不需要她照顧了，會想回演藝圈嗎？她搖搖頭說不會，主因是如果到了兒子不需照料的年紀，再加上她現在的年紀，「你去加一加就知道答案了」，也強調：「我希望永遠是大家心中的志玲姐姐，我希望以後我白髮，大家還是記得黑髮的我，很有溫暖度、帶著微笑的我」，但若是公益慈善活動找她，她還是願意露面。