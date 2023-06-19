禾浩辰與蔡昌憲兩人先後在《全明星籃球表演賽》、《神秘五金行》合作，不僅在銀幕上是好搭檔，私下更是好哥兒們。近日為宣傳實境秀《神秘五金行》，接受本報邀請進棚拍攝Kiton時尚專題，天龍地虎的身高，加上兩人私交的好默契，讓棚內笑聲不斷，彷彿上演一場歡樂實境秀。

衛視中文台在台自製最後一檔實境秀《神秘五金行》，一口氣集結AKIRA、王陽明、溫昇豪、禾浩辰和蔡昌憲五大型男參與演出，年紀最小的禾浩辰，是全劇最受疼愛的「忙內」（小兒子），也是唯一的黃金單身漢，自然備受鄰里婆媽的喜愛；而蔡昌憲則是五男之中身高最矮，但憑著海闊天空的開朗個性和好人緣，在中南部也擁有不少粉絲。

「我不怕和禾浩辰搭檔，因為我比他帥。」蔡昌憲自我宣示的信心喊話，引來現場一陣笑聲，他笑說，雖然站在禾浩辰旁邊，會更加凸顯他在身高上的弱勢，但幾次合作下來兩人的默契十足，製造出不少「笑」果，為實境秀增添不少歡樂氣氛。

兩人常在實境秀中鬥嘴較勁，但私底下卻是可以玩在一起的好朋友，拍完《神秘五金行》後，兩人還相約去日本滑雪，還順道找AKIRA吃飯。禾浩辰說，拍《神秘五金行》十四天，大家整天朝夕相處，都變成好朋友，AKIRA不但在百忙之中抽空前來聚餐，還帶了禮物，讓人感動。

禾浩辰（左）與蔡昌憲是天龍地虎一對寶，為實境節目增添不少「笑」果，拍攝Kiton男裝時尚專題歡樂入鏡。（JOJ PHOTO攝，專題企畫／中時時尚）

禾浩辰與蔡昌憲受邀拍攝Kiton男裝時尚專題，義大利男裝Kiton有「男裝界的法拉利」之美譽，不僅是好萊塢男星走紅毯的時尚戰袍，電影「教父」、「華爾街之狼」、「型男飛行日誌」中帥氣男主角身上的合身訂製西裝，也出自Kiton裁縫師之手，優雅紳士的時尚品味，深受成功男士的喜愛。

由於兩人「天龍地虎」的身高差很難拍出理想的畫面，攝影師為了讓時尚大片的畫面更加和諧，傷透了腦筋，還一度想讓蔡昌憲站在椅子上入鏡，個性隨和的蔡昌憲笑說：「沒關係，我可以用跳的！」，說完就地跳了起來，也讓攝影師意外捕捉到兩人互動的趣味畫面。

Kiton黃鱷魚皮革後背包，204萬6400元。（Kiton提供）

Kiton千鳥格絲棉連帽夾克，16萬4500元。（Kiton提供）

Kiton卡其毛巾布沙灘手提包，3萬5600元。（Kiton提供）