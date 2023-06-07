30歲李姓男子5日逆向行駛，遭到員警盤查，員警見李男面露心虛，直接破題要求李男「把東西拿出來」，沒想到李男在把東西拿出來後向員警自首「已經被抓3次了」，頻頻哀求員警不要讓爸爸知道。員警在李男身上查獲13包毒品咖啡包（共83.79公克）及K他命3包（3.66公克），依違反毒品危害防制條例送辦，看來這下要爸爸不知道已是不可能的任務了。

李男逆向行駛在鳳山區博愛路上時，迎面而來的是警車一台，於是員警下車盤查，發現李男神情緊張、眼神閃爍不定，於是員警直接破題，問李男有沒有抽菸（K菸），李男表示沒有，員警便要求李男自行交出「東西」。

沒想到李男一把東西拿出來，馬上使出哀兵政策，要求員警「不要告訴我爸」，並表示自己已經被抓3次了，被爸爸知道還在吃就死定了。

不過員警不理會爸寶哀兵政策，依舊查扣了李男身上的13包毒品咖啡包及K他命3包，並依違反毒品危害防制條例送辦，爸寶這下仍難逃法網了。

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