國防部今天公布最新「全民國防應變手冊」，民眾平時應備妥「個人緊急避難包」，以利戰時迅速攜帶前往避難，維持生存基本需求，緊急避難包內容包括重要證件影本、可保存的簡易飲食、慢性病和急救用藥、收音機等。

國防部去年4月公布「全民國防手冊範本」，歷經1年多修訂後，國防部上午公布最新「全民國防應變手冊」，相較舊版手冊23頁，新版頁數達47頁，並新增「敵我識別」、「通訊傳播中斷應處」、「戰傷醫療急救」、「即時掌握正確訊息的方式」等內容。

國防部在「平時準備」篇章說明民眾個人緊急避難包準備內容，因為戰爭發生時，避難包可立即隨身攜帶前往防空避難所，有助於維持生存基本需求。

緊急避難包必備內容為，背包、個人所需適量飲食（水、罐頭或易保存食物）、保暖用品（水袋、毛毯及禦寒衣物）、手電筒、重要證件影本（身分證、戶口名簿、健保卡）、個人醫療用品（慢性病用藥、急救用藥、處方影本）、粗棉手套、哨子、簡易求生工具（小刀、開罐器、鋼製杯碗等）、行動電話、收音機。

其他也包括：清潔用品（衛生紙、濕紙巾、毛巾）、小面額現金及零錢、行動電源、輕便雨衣、嬰幼兒尿布奶粉奶瓶等、成人或女性生理用品、備份鑰匙、寵物乾糧。國防部提醒，緊急避難包應每半年檢查1次，確保無損壞、過期等情形。

國防部指出，如果暫時於家中避難，可能遭遇停水停電、糧食短缺等情形，因此可比照緊急避難包做好相關準備，包括3天份以上的食物及飲水，小型、手搖式發電機、備用電源或太陽能充電版、急救箱。

另外，民眾可下載「警政服務App-防空避難專區」或「消防防災e點通App」，查詢全台防空避難處所位置，於抵達指定地點時，依循有防空避難標誌的告示牌指引前進。