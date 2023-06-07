澳洲統計局周三公布，今年第一季實質國內生產毛額（GDP）季增0.2%，較去年第四季的季增0.5%放緩，並低於經濟學家預期的季增0.3%。

與去年同期相比，澳洲第一季實質GDP成長2.3%，亦不及經濟學家預估的年增2.4%。

這份最新出爐的報告亦透露出澳洲國內通膨壓力正逐漸緩解的初步跡象，同時也顯示澳洲家庭為了應付高漲的生活成本和不斷攀升的抵押貸款利率，其儲蓄正在減少。

報告指出，澳洲的國內價格漲幅繼去年第四季季漲1.4%之後，在今年第一季放緩至季漲1.1%。家庭儲蓄佔所得比下滑至3.7%，創下2008年以來新低。此外，消費者減少了家用設備、車輛等非必需品的支出。第一季家庭消費僅微增0.2%，主要來自於必需品和服務方面的支出，對整體GDP的貢獻為0.1個百分點。

澳洲央行周二宣布再升息25個基點、至4.1%，創下11年來新高，並重申通膨仍然過高，可能需要進一步收緊政策以確保通膨回落至目標。自去年5月以來，該央行已經將其現金利率調升400個基點，成為該國近代史上最激進的緊縮周期。

市場預計澳洲7月再度升息的可能性為60%。

澳洲第一季員工薪酬季增2.4%，高於去年第四季的季增2.0%，可能使澳洲央行感到擔憂。澳洲央行總裁洛威（Philip Lowe）曾表示，如果生產力未能從目前的成長停滯中改善，那麼單位勞動力成本急升可能危及央行的通膨前景。