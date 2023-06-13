受滯留鋒面配合西南季風增強的影響，迎風面的南部地區從昨日起天氣就相當不穩定，尤其高雄、屏東、南台東一帶不少地方累積雨量均超過200毫米，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇指出，明日滯留鋒面位置往南移動到巴士海峽，南台灣降雨稍緩，但周四鋒面再從巴士海峽北抬到台灣上空，新竹以南到高屏、台東一帶須留意局部豪雨。

吳聖宇表示，昨日到今日，降雨最多的屏東南州以及高雄梓官，累積雨量已經接近300毫米，但這次西南季風影響的位置相當偏南，往北到了台南的雨量就明顯減少，中北部還有宜蘭、花蓮一帶仍是靠白天熱力作用造成的熱對流發展才有局部較大的降雨出現，雨量的分布並不均勻，南北之間的差異相當明顯。

預估今(13)日西南季風影響明顯的區域仍為南台灣，高雄、屏東以及南台東一帶，均有機會出現豪雨等級的降雨量，台南以北到中部地區也算是迎風面區域，同樣會有短暫陣雨或雷雨機會，也要留意局部大雨出現的可能性；北部、東北部以及花蓮的熱對流發展的區域也可能有短時較大雨勢，整體天氣都不穩定。

吳聖宇說，周三(14)滯留鋒面的位置往南移動到巴士海峽，西南季風也跟著南壓，南部地區降雨稍微緩和，不過大氣狀態還是不太穩定，但各地仍要留意白天熱力作用發展的熱對流降雨。

周四(15)起因太平洋高壓逐漸增強西推，鋒面再從巴士海峽北抬到台灣上空，西南季風跟著北上，周五(16)、周六(17)鋒面會一路往北抬到台灣北方海面上，西南季風影響的範圍將會擴展到全台灣，迎風面的西半部地區普遍有陣雨或雷雨，尤其新竹以南到高屏、台東一帶要留意局部豪雨發生的機會，新竹以北到宜蘭、花蓮等地也會有局部大雨出現的可能性。

下周日(18)台灣仍位於鋒前的西南季風環境內，不過比較強風的部分會逐漸往大陸華南沿海移動，台灣受影響的程度減小，中南部仍然容易有短暫陣雨或雷雨，其他地方留意白天熱對流發展造成的降雨。

下周一(19)一直到端午連假的前半段(22-23日)台灣都還是受西南風環境的影響，有局部短暫陣雨或雷雨機會；端午連假的後半段(24-25日)高壓勢力進一步增強，後續如果高壓勢力穩定維持，那麼今年的梅雨季也算是大致告一段落了，接著可能就是要留意颱風的發展狀況。