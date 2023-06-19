端午節將至，每年鹿港慶端陽的龍王祭活動有著「全台最美端午節」之稱，但鹿港古鎮恐因強降雨而風光不再。綠色和平今(19)日指出，極端氣候已衝擊「鹿港老街」、「大甲媽祖遶境」、「阿里山鄒族部落」、「台南北門」等人文地景，要求2024總統候選人應積極提出具體淨零政策，保護台灣傳統文化。

綠色和平今日舉辦「氣候危機在台灣：消逝中的文化4景」記者會，綠色和平指出，透過訪談、分析歷史數據與推估未來影響的研究，台灣氣候危機已迫在眉睫，極端高溫、瞬時強降雨和海平面上升等已衝擊到「鹿港老街」、「大甲媽祖遶境」、「阿里山鄒族部落」、「台南北門」等人文地景。

鹿港老街部分，鹿港地區近15年的梅雨期總累積雨量較前15年增加25％，近30年來共發生4次超過200mm的豪雨，相當於20萬座標準游泳池水量；以氣候模型推估2050年大雨發生天數將倍增，並會出現超過350mm的大豪雨。

大甲媽祖遶境活動部分，自遶境進香起始1988年至今，進香路線已升溫近3度，推估2050年升溫達6度，體感溫度將達40度，熱傷害風險達「危險」等級，遶境信眾已考慮減少參與天數或改以交通工具代步。

阿里山鄒族部落部分，冬季升溫使鄒族祭典神花「金草蘭」及巫師法器「小舌菊」較過去更難尋；而阿里山3月平均降雨量較1990年已減少37.26mm，春雨減少導致當地重要經濟作物竹筍欠收，推估2050年最大連續不降雨日數將拉長，旱災可能加劇。

台南北門部分，著名的王爺信仰中心南鯤鯓代天府，建廟以來就開始嚴防海水倒灌，加高地基，但推估2050年代天府周遭低窪地帶將被海水覆蓋，「插蚵」文化也已走入歷史。

鹿港老街發展促進會理事長魏秀娟表示，面對氣候變化多端，造成無預警的淹水災害，對位於低窪地區古蹟區的鹿港老街商圈是極大的殺傷力，盼望在硬體建設的改善及提前預防措施的加強。

彰化縣第3選舉區立委謝衣鳯說，氣候變遷首當其衝就是水情，4月彰化進入「減壓供水」抗旱期，極端的降雨也已經影響民眾生活，淨零轉型不只是口號，必須有具體政策才能真正解決問題。

綠色和平專案主任張皪心指出呼籲，2024年候選人應提早規劃具體氣候與能源政策，包含發展再生能源技術並加速商業化；從建築、交通、大型活動建立大眾容易親近的淨零示範；以及加強森林和海洋保育，等自然碳匯，保護生物多樣性，調適氣候變遷。