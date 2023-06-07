台中日月千禧酒店特選盆菜裹蒸粽，每顆重1公斤，粽餡結合山珍海味。（日月千禧酒店提供／馮惠宜台中傳真）

星享道酒店川府藤椒犇牛粽特色的川府藤椒風味搭配特選美國牛腱、牛肚、牛筋等牛三寶，軟嫩入味麻香過癮，每顆也有350g。（星享道酒店提供／馮惠宜台中傳真）

「印月」餐廳香辣牛三寶荷葉粽，每一顆重達1公斤，單顆更要價980元。（印月提供／馮惠宜台中傳真）

哇，一顆肉粽重達一公斤，還有單顆近千元的肉粽；今年端午食材飆漲，五星飯店、知名餐廳今年肉粽禮盒主打「分享」概念，市售肉粽一顆僅120g到170g，今年有多家餐飲推出250g甚至1公斤的肉粽，號稱一顆包盡山珍海味，甚至有業者鎖定金字塔頂級客層，推出單顆近千元的高價粽。

宴會餐飲龍頭新天地推出可分享的超大頂級肉粽，其中海味四珍XO醬粵式裹蒸粽，每顆重達600g可供4人享用，食材含括：鮑魚、干貝、烏魚子及櫻花蝦4種海味，搭鹹蛋黃、肝腸、臘腸與杏鮑菇等內餡豐富配料。而經典台味虎掌XO醬干貝粽則以干貝、香菇、櫻花蝦、蛋黃及瓢干入粽，糯米中散發XO醬鹹香濃郁的滋味老少鹹宜，每顆290g也可供2人享用。

台中日月千禧酒店推出4款風味粽，其中特選盆菜裹蒸粽，每顆重1公斤，粽餡結合山珍海味，而羊肚菌紹酒鮑魚粽每顆重約250g，餡料則包括羊肚菌、鮑魚、東坡肉、干貝、花菇等頂級食材。另有2款健康素粽，鹹口味的猴菇五穀養生粽，以及甜的紫米福圓黃金粽，每顆都重約250g。

「印月」餐廳推出龍蝦鮑魚桃膠粽、鮑魚紅藜一品粽、香辣牛三寶荷葉粽等3款精品粽；其中一顆重達1公斤的香辣牛三寶荷葉粽，每顆更要價980元，龍蝦鮑魚桃膠粽集結龍蝦、鮑魚、桃膠等頂級食材，至於鮑魚紅藜一品粽更以超級食物紅藜為食材，全都鎖定金字塔頂級客層商機。

星享道酒店川府藤椒犇牛粽去年狂賣千個，今年持續推出，特色的川府藤椒風味搭配特選美國牛腱、牛肚、牛筋等牛三寶，軟嫩入味麻香過癮，每顆也有350g。另推出日式風味的御品蒲燒鰻魚粽，鰻魚抹上自製的日式醬汁包入糯米中，鮮味四溢鹹甜交織，每顆也有240克，其他還包括端陽藏月相思粽、阿嬤牌蛋黃香菇鮮肉粽。