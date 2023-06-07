巴西女網球員哈德瑪雅（Beatriz Haddad Maia）7日在法國網球公開賽女單8強賽，後來居上以3比6、7比6（5）、6比1力克第7種子、突尼西亞女將嘉柏（Ons Jabeur），成為網球在1968年進入公開化年代以來，首位晉級到法網4強的巴西女將。

哈德瑪雅才成為自1968年7屆大滿貫冠軍布埃諾之後，55年來第一位打進大滿貫8強的巴西女網好手，而布埃諾過去贏得7座四大賽冠軍，不過都是在1968年以前贏得，她的成就是哈德瑪雅前進的榜樣，如今距離個人首座四大賽冠軍只有兩場之遙。

今年法網哈德瑪雅「關關難過關關過」，連續3場挺過三盤大戰考驗，對於5日在16強賽打了快4小時，休息一天又接著打了一場將近兩個半小時的8強賽，哈德瑪雅笑說：「謝謝觀眾的加油給我不少力量，我也有很棒的團隊在心理、生理上協助我準備好面對比賽。」

嘉柏在本屆法網也成為網球進入公開賽化年代以來，第一位在4站四大滿貫賽至少打進8強的非洲及阿拉伯球員，嘉柏先前透露，巴黎不論日夜總是充滿浪漫的氛圍，能在這裡贏球對她絕對是很不可思議的回憶，她就是一場比賽一場一比賽慢慢來，只可惜今年她的花都之旅，沒能帶著閃亮的冠軍金盃一起離開。