中國駐美國大使謝鋒7日應邀出席美中貿易全國委員會為其履新舉行的歡迎活動並發表主旨演講，指出中方對話的大門始終敞開，但一邊把對方放在制裁名單裡，一邊要求對話合作，「這是不可接受的。」。

據中國駐美國大使網站，謝鋒表示，中美曾建立起100多個對話交流機制，但由於「眾所周知」的原因陷入停滯。他強調，中方對話的大門始終敞開，如過去2年多中國國家主席習近平和美國總統拜登進行6次會晤、通話。

但謝鋒說，後來飛艇事件（即偵察氣球事件）、蔡英文訪美干擾了合作議程，再次打斷了對話進程，中方深感失望。美方近期表示希望加強兩國高層接觸、重回峇里島會晤共識和議程，希找到緩和緊張局勢、穩定和改善兩國關係的辦法。中方對此予以重視，作出了積極回應。

謝鋒說，中國有句話叫「心誠則靈」，對話合作要相互尊重、結果導向。一邊把對方放在制裁名單裡，一邊要求對話合作，這是不可接受的。為了對話而對話，談歸談，做歸做，不僅解決不了問題，還會適得其反。高層交往尤其要做好全過程管理，對話前營造良好氛圍，對話中積累正面成果，對話後紮實推進落實。