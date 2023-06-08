烏克蘭卡科夫卡水壩（Kakhovka Dam）日前被炸出破口，洪水溢流促使大批民眾疏散。人道組織「紅十字國際委員會」今天警告，這對地雷定位工作來說也有災難性影響。

法新社報導，「紅十字國際委員會」（International Committee of the Red Cross）武器汙染部門負責人托勒夫森（Erik Tollefsen）說：「我們本來知道哪裡有危險，現在不知道了。我們只知道，下游某些地方有危險。這很令人憂心，因為這不僅會影響民眾，也波及所有來這裡幫忙的人。」

紅十字國際委員會正推出一款配備人工智慧的新型無人機，可藉由地雷和其他戰爭遺留爆裂物所散發的熱能來定位這些危險裝置，未來可能會用於烏克蘭。

這款無人機可在一天之內掃完一隻掃雷犬執行6個月任務的面積，但目前僅在約旦測試。紅十字國際委員會希望今年能在敘利亞西北部的阿勒坡（Aleppo）附近首度使用這款無人機。

托勒夫森說，紅十字國際委員會花了數月時間協助烏克蘭掃雷行動，包括繪製地圖、標記雷區，並提供訓練和設備，「如今全都付諸流水」。

他說，現在已經不知反步兵地雷和TM-57等反戰車地雷四散到何方。

位於俄羅斯占領區的卡科夫卡水壩本月6日被炸毀，洪水淹過數十個村莊和附近一座城市的部分地區，人道災難恐怕會接踵而來。

烏克蘭土地上埋有大量地雷，聯合國6日當天就警告過相關風險。

紅十字國際委員會提到，地雷裝置不會因洪水而受損或失效，意味著這些地雷在未來數十年都可能構成威脅。

托勒夫森說，水壩下游的赫松（Kherson）地區「有很多衝突雙方布設的所謂防禦性雷區」，一般來說，這些地方「都埋有非常非常多的反步兵地雷和反車輛地雷」。

他還說，目前無法估算有多少地雷被洪水淹沒或沖走，因為衝突雙方並未公布他們各自埋設了多少地雷，「我們只知道數量龐大」。（譯者：曾依璇/核稿：李佩珊）1120608