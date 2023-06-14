因應遊蕩動物對生態的影響，以及減少民眾在生態敏感區餵食的情形，農委會規劃推行「台灣原生種野生動物受遊蕩犬侵擾改善試辦專案計畫」，然而與野保團體的會議一再延宕，農委會今(14)日指出，預計在6／28－6／30擇日與野保團體交換意見，對於野保團體網路發起對該計畫的建議連署，表達絕對的尊重。

農委會畜牧處長張經緯受訪表示，針對人犬衝突的地點移置和收容，早期衝突點都在市區或人群密集處，隨著犬群擴散，現在不少跑到郊區或山區，也造成環境與生態的衝突，現在依法不能撲殺，因此要積極絕育來做源頭管理，但這部分須和社區、村里、家戶來盤點，以明確指認該移置和收容的目標犬隻。

根據農委會規劃，生態敏感試辦專案的區域，目前為苗栗縣、台中市和南投縣等3縣市、9鄉鎮來辦理，縣市政府也會成立專案工作小組，今年度將就試辦專案區域依步驟進行生態調查。

「如何避免衝突和侵擾是首要目標」，張經緯強調，只要和野生動物重疊的區域都不建議民眾餵養，也因為目前手段有限，做法上會有調整，實際造成敏感性野生動物影響的犬隻一定會積極移置和收容；而較符合領養條件的犬隻也會盡快從收容所被領養出去，好讓收容所量能可以流動，而補助收容所座設施整理、辦理領養活動等也是研擬方向。

張經緯指出，本月底將和野保專家召開會議，現階段正在統計相關人士可出席的時間，目前預計會在6／28－6／30選1天來召開。