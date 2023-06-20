綠褶菇常被誤認為美味無毒的雞肉絲菇，時而傳出民眾誤食中毒。（花蓮衛生局提供／王志偉花蓮傳真）

綠褶菇常被誤認為美味無毒的雞肉絲菇，花蓮有民眾誤食中毒。（花蓮衛生局提供／王志偉花蓮傳真）

路邊與山上的菇類不要亂採，花蓮縣衛生局17日接獲醫院通報，有6人疑似烹煮食用高寮大橋旁野生的菇類後，陸續發生噁心、嘔吐、腹痛及腹瀉等症狀。衛生局派員查訪，確認吃下的是「綠褶菇」，所幸6人盡速就醫，已脫離險境。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，梅雨季節來臨，高溫潮濕天氣，提供菇菌極佳生長環境，林間、田埂邊和草原上會長出不知名野菇。台灣每年都會發生民眾自行採食野菇而造成中毒案例。

他說，「綠褶菇」屬有毒不可食用的菇類，其外表顏色淺並不鮮豔，與可食用的白色雨傘菇及雞肉絲菇相似，常被混淆。誤食後約1至3小時會有噁心、嘔吐、腹痛、血便及脫水等腸胃炎型中毒症狀。

由於綠褶菇常被誤認為美味無毒的雞肉絲菇，時而傳出民眾誤食中毒，是菇類中毒排行榜之首，還被封為「台灣最惹事的毒菇」。

衛生局說明，綠褶菇菌蓋初為半球形，後平展，成熟時，褐色表皮裂開，除中央較密集，餘皆成斑點狀分散，露出白色海綿質菌肉。菌褶初白色，之後逐漸轉為黃綠色。

衛生局表示，通常1種毒菇可能含有多種毒素，因此中毒反應常混合發生，嚴重時可能危及食用者的生命安全。也呼籲山間林地野菇，應秉持「不採不食」的觀念，如果誤食野外毒菇產生身體不適，民眾應盡可能收集可疑的毒菇檢體，提供醫師或專家作為專業判定的依據。