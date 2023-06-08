新光金明天召開股東會，董事改選是最受矚目的議題；新光金電子投票結果今下午公布於集保網站，統計顯示，電子投票共有約31.66億股已完成投票，佔新光金股權約20.4％，其中，獲得最高票（選舉權數）是公司派的獨董許永明，獲得20.3億權，第二高票同樣是公司派、現為元富證董事長的陳俊宏、獲得19億權，整體來說，電子投票公司派略勝一籌。

這次電子投票，獲得10億權以上的還包括公司派推出、新光銀行董事長李增昌，獲得13.7億權，改革派推出的獨董簡敏秋則獲得12.8億權、公司派推出的獨董梁文菁12.3億權；新光金總經理吳欣儒（創辦人吳東進女兒），以及新光金老臣、現為新光人壽董事長的潘柏錚，分別獲得11.7億權以及10.8億權等​。

不過，改革派在徵求委託書上，宣稱拿下38％股權支持，公司派僅有3.8％；電子投票結果，只能說公司派名單獲得較多法人支持，最後決戰點還是在明天股東會上，因為有近8成股權將可以現場投票。