桃園市觀音區20歲李姓超商女店員去年8月利用代收系統連刷27筆、54萬元，卻未實際支付，店家報警後，李女喊冤，指是熟客央求，稱之後再付，孰料熟客人間蒸發。檢方不採信李女說法，認為李女是共犯，依詐欺罪嫌起訴。

檢、警調查，李姓女子去年6月在桃園觀音1間超商任職，8月15日下午到深夜，陸續刷了27筆都是2萬元的代收款項共54萬，但卻沒有實際收錢，導致超商虧損嚴重。店家報警後，警方循線找到李女。

李女稱，是幫綽號「小魚兒」的熟客先讀刷款項。李女解釋，「小魚兒」先前曾到店裡，說手上沒有現金，請她先幫忙以超商收銀機代收款項，之後再給她現金。李女說，那次先幫「小魚兒」結帳，後來「小魚兒」的確有給她錢，因此認為「小魚兒」可以信賴。

8月15日「小魚兒」再度找上她時，她才不疑有他，跟以前一樣，協助「小魚兒」先行用收銀機讀刷付款，雖然款項大，一度懷疑，但選擇相信他，不料「小魚兒」卻人間蒸發，自己也是受害者。

警方發現李女根本不知道「小魚兒」真實身分，與其僅有Line好友，無從查起「小魚兒」真實身分，詢後將李女依詐欺罪送辦。桃園地檢署偵辦，認為有李女自白、代收明細表、待收款專用繳款證明、收據查詢資料等。且檢方發現，李女跟「小魚兒」有犯意聯絡及行為分擔行為，並非單純被騙，認為李女是共同正犯，依詐欺罪嫌提起公訴。