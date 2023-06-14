陳姓男子2021年1月到台北監獄服刑時，不滿囚服不合身，竟衝向江姓管理員，拉扯其衣領，並出拳毆打，導致管理員受傷，更喊「你沒有被HIV的病人咬過」。陳男否認犯案，但法院調閱監視器畫面，依傷害判拘役50天，可上訴。

陳男稱有跟江男交談，但否認有攻擊江男及妨害公務。他說，沒有揮拳，不知道江男身上的傷怎麼來的。

不過江男說，陳男在台北監獄新收中心更換囚服時，因不滿囚服不合身，當場將制服往地板扔。江男上前詢問，不料陳男突然咆哮，對他說「我是HIV病患」、「你沒有被HIV的病人咬過」，並抓住他衣領及領帶導致他受傷，最後是和其他管理員壓制陳男。

法院根據監視器畫面中，陳男舉起右手往江男頭頸部方向揮擊，2人隨即開始互相拉扯，並跌坐在地，現場其他監所管理人員旋即上前壓制陳男。另，陳男就醫後，發現有頸椎脊椎滑脫症、頸部肌肉、筋膜和肌腱拉傷、腰部與骨盆扭傷及拉傷、右手部挫傷。

法院認為，陳男空言否認不足採信，此案事證明確，審酌陳男明知江男是依法執行職務之公務員，竟於監所管理員依法執行職務之過程中，恣意施強暴行為，損及公務機關執行職務之嚴正性，漠視國家公權力之執行，依傷害判處拘役50天，得易科，可上訴。