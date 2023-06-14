板橋幼兒園餵藥案持續延燒，新北市長侯友宜指現在充斥許多造謠、抹黑的假訊息，質疑賴清德的打詐辦公室有沒有在運作、只能假裝在打假。行政院長陳建仁回應，人民都非常關切此案，呼籲侯多留心在孩子的健康上。

陳建仁指出，新北市的幼兒園事件，全國人民都非常關切，這件事情已經由檢調來進行調查，希望司法單位能夠儘速調查真相，然後給國人一個交代。

陳建仁說，對於這一個幼兒園事件發生的時候，大家最關心的還是怎樣來確保兒童們的健康跟安全，所以他也要呼籲，侯市長能夠多留心在怎麼樣促進這些孩子的健康上，來做最好的保障，這也是大家最重要的期盼。

陳強調，政府為了做好打詐工作，已經推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，也成立了行政院「打擊詐欺辦公室」，全力來把這件事情做好，防詐的工作是一定需要中央與地方，還有政府跟民間，大家一起來努力，少一點口水、多一點努力，才能夠把打詐的工作做好，符合人民的期待。

被問到日本福島核廢水即將排放入海，引發日、中、韓漁民反彈，行政院立場為何？陳建仁說，行政院早就成立跨部會平臺來處理這件事情，從去年到現在，已經有3次由原能會派員前往日本，去瞭解相關的議題，而且也對於排放做更進一步的瞭解，也希望日本在排放核廢水的時候，都能夠符合國際標準，政府也會持續地來監控我們周遭海域海水輻射的狀況。

他強調，政府也會持續監控我國從日本進口的相關食品，還有相關的環境樣本，或者相關的漁產等等的輻射量。政府實際上都早有準備，而且有做很好的監控，事先來部署，相關的資訊也會公開讓民眾能夠了解，讓國人能放心。