2022-23賽季歐洲冠軍聯賽決賽，即將在台灣時間6月11日凌晨3點，於土耳其伊斯坦堡的阿塔圖克奧林匹克體育場上演，由三年內第二次闖入決賽的英超豪門曼城，對決曾三度奪冠的義甲勁旅國際米蘭，冠軍爭霸精彩可期。

今年是阿塔圖克奧林匹克體育場第二次舉辦歐冠決賽，2005年5月25日的夜晚(台北時間5/26凌晨)，相信對資深足球迷來說是絕對忘不了的。那個被稱為「伊斯坦堡奇蹟」的神奇之夜，來自英超的利物浦，對壘兩年前才剛拿下第6座歐冠錦標的義甲王者AC米蘭。米蘭在上半場取得3：0領先眼看冠軍在望，但不屈不撓的紅軍下半場連趕3球追平，打進PK戰後利物浦以3：2勝出，拿下暌違20年的歐洲冠軍，也是隊史第5次稱霸。紅軍寫下歐冠決賽史上最大差距的逆轉勝。

曼城本季來勢洶洶，英超聯賽後來居上締造三連霸，同時也是近6年第5度封王，日前又在足總盃決賽擊敗曼聯，隊史第二度贏得英超聯賽和足總盃的「雙冠王」，如果順利摘下歐冠錦標，將是繼1999年的曼聯後，第二支成為「歐洲三冠王」的英超球隊。曼城自從阿布達比財團入主後，近10年來有意無意違反財政條款，已被英超聯賽指控100多起的違規行為，也因此造就了現今這支可說是世界上最強大的俱樂部。但曼城多年來追逐歐冠錦標都未能如願，最接近一次就是2年前的2020-21賽季，可惜以0：1不敵切爾西無緣首冠。

曼城擁有強大的陣容，本季加入了挪威超新星哈蘭德(Erling Håland)後更是如虎添翼。哈蘭德在英超以36球改寫單季進球紀錄，歐冠的12個進球也排名第一；世界最佳中場之一的德布勞內(Kevin De Bruyne)也以16次和7次助攻，成為英超和歐冠的「雙助攻王」。曼城不僅火力兇猛，防守表現也很強悍，英超38場失33球和紐卡索聯並列第一，歐冠更是低到12場只失5球。曼城只要正常發揮，絕對是奪冠的大熱門。

國際米蘭也不是省油的燈，本季也已經拿下義大利超級盃和義大利足總盃冠軍，奪下歐冠的話也能成為「盃賽三冠王」。國米在義甲聯賽只排名第3，那是因為拿坡里早早拉開領先差距，國米將重心放在盃賽所致。國米進攻火力雖然不及曼城，但世界盃冠軍成員勞塔羅.馬丁尼茲(Lautaro Martínez)在義甲也有21球進帳，加上「小魔獸」盧卡庫(Romelu Lukaku)的10球和老將哲科(Edin Džeko)的9球，國米仍擁有挑戰曼城防線的實力，值得一提的是，哲科曾效力曼城5個賽季，是曼城贏得2012和2014兩季英超冠軍的主力射手。國米的左後衛迪馬爾科(Federico Dimarco)和右後衛鄧弗里斯(Denzel Dumfries)都有很強的助攻能力，也是曼城必須小心防範的地方。

本場決賽的主裁判是波蘭藉的馬齊尼亞克(Szymon Marciniak)，他在2022世界盃決賽的執法水準獲得普遍讚譽，相信也能讓今年的歐冠決賽在公平流暢的競技氛圍中完滿落幕。

最後按照慣例來預測勝負，曼城在激烈的英超聯賽脫穎而出，歐冠淘汰賽又先後戰勝實力強勁的RB萊比錫、拜仁慕尼黑和衛冕軍皇家馬德里，比起國米晉級過程中淘汰兩支葡超球隊波圖和本菲卡，以及擊敗同城宿敵AC米蘭，曼城通過的考驗無疑要難得多。不過曼城主帥瓜迪奧拉(Josep Guardiola)有個壞習慣，他經常在關鍵時刻作出奇怪的佈陣，兩年前的歐冠決賽，無鋒陣+零防中，導致攻不強守不穩，在落後的情況下才換上防中費南迪尼奧(Fernandinho)，但為時已晚，錯失冠軍。這回瓜帥會不會又有什麼神奇調度呢？如果一切正常，理應看好曼城，但如果瓜帥自爆，出意外也不是不可能，畢竟歐冠決賽的壓力，對從未奪冠又極度渴望的球隊來說，絕非想像中輕易。推薦玩法：大小(2.5球)小、讓分/雙勝（國際米蘭或和局）。