28歲香港女星梁敏巧(Maggie)外貌亮眼、身材玲瓏有致，2019年參加香港小姐入行，朝電視劇跟節目主持人發展，不時也會在社群分享火辣穿搭照，深獲大批粉絲喜愛。最近她自爆住進一間飯店，在健身房對著鏡子自拍後，到APP準備修圖，居然跳出「不支援多人」的通知，疑似遇到靈異事件，忍不住直呼：「哪裡有第二個人。」

梁敏巧在IG表示最近到飯店住宿，到附帶的健身房鍛鍊身體，並在運動後隨手拿出手機對鏡子自拍，沒想到準備修圖時，APP竟顯示不支援多人，但當下周圍並無其他人，情況相當詭異，讓她嚇到手抖又心跳加速，並表示整晚都無法入睡。

雖說如此，梁敏巧礙於工作安排，只能在該飯店再住一晚。文章曝光後，網友紛紛猜測事發酒店是哪間，也警告在傳聞中對鏡子自拍容易惹到鬼，要她千萬別再這樣做了。

事實上，梁敏巧去年出外景節目也遇到怪事，當時她在拍攝時，注意到走廊不遠處，一對母女正在圍觀錄影，一旁的中年男子則不斷走來走去，起初她以為對方僅是好奇，並未放在心上，但事後攝影師向她聊起此事，才發現兩人看到的人不一樣，內心一陣發毛，忍不住驚喊：「救命！是不是不同磁場見到的東西都不同，有沒有人可以解答？」更約好一定要找時間去廟裡拜拜，祈求平安。