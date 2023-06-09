桃園市桃園區1名民眾8日在家中不時聽到奇怪呼喊聲，因呼喊聲持續，才發現是24歲邱姓鄰居在家中跌倒骨折求救。桃園市消防局獲報，發現大門深鎖，因此架梯從2樓破門而入，順利救出邱男。

大有消防分隊表示，8日下午15時接獲民眾報案，表示於家中休息時，不時聽到有奇怪的呼喊聲，經查探後發現原來隔壁鄰居在自家中呼喊求救。大有消防分隊接獲通報後立即派遣2車5人前往春日路救援。

因1樓大門深鎖無法靠近位於3樓的邱男，消防人員到達現場立即架梯至2樓陽台，並於陽台處破門入室。消防人員入室後於3樓浴室內發現倒臥邱男，患者意識清楚但相當虛弱，經評估左膝疑似有骨折之情形，現場由救護人員協助執行患肢固定後，立即由救護車送至經國敏盛醫院治療。

分隊長蘇翊瑄表示，本案感謝熱心民眾協助報案，讓救災救護人員得以於第一時間到達現場協助患者脫困，另因救護資源有限，依據緊急救護辦法規定，緊急傷病患定義因災害或意外事故急待救護者、路倒傷病無法行動者、孕婦待產者及其他緊急傷病者，請民眾切勿浪費救護資源，將救護資源留給真正需要之民眾。