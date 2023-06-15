邱姓男子前年在海軍某艦隊擔任補給兵，他多次摸女性友人的臀部及下體，事後他還傳訊給被害人「其實你很濕」，軍方處分4次大過，並核定退伍，邱男不服提告請求撤銷處分，台北高等行政法院認定軍方處分並無違誤，判決駁回邱的訴訟。可上訴。

前年邱男在海軍艦隊擔任一等兵補給兵，他在高雄市鼓山區西子灣防波堤，兩度未徵得女性友人同意，即以手觸碰其臀部，前年5月2日凌晨3點，他在屏東縣某民宿，未徵得她同意，即親吻其嘴唇並以手觸碰其下體私密處等行為。

隔天，邱男還以社群APP臉書Messenger傳送給被害人「妳的內褲太雹」、「ㄅㄠˊ」、「當天我覺得妳，可能妳很需要一個擁抱，我才會做出這些動作」、「其實妳很濕」等訊息，被害女子向警局提起刑事告訴。

刑事部分，邱男遭依強制猥褻罪判處拘役及有期徒刑，都獲緩刑3年，並應履行條款，及應向指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供100小時之義務勞務。緩刑期間付保護管束。

軍方得知邱的犯行後，經調查屬實，召開評議會決議將邱男分處分大過1次、大過1次及大過2次懲罰，邱男在1年內累計達記大過4次，被處分退伍，他不服提起行政訴訟，請求撤銷處分，台北高等行政法院認為，軍方處分並無違誤，判決駁回邱的請求。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。