民眾黨主席、總統參選人柯文哲日前接受日本媒體訪問時，提到「台灣漁民不會想要這塊土地（釣魚台）」，「讓台灣漁民不能捕魚，這更嚴重」，這讓國民黨總統參選人侯友宜PO臉書回擊。柯文哲今說，他認為主權問題這2年是無法解決，應先解決百姓問題，再處理後續爭議。

針對民眾黨主席、總統參選人柯文哲在日本接受媒體訪問談話，引起讓國民黨總統參選人侯友宜於臉書回擊：「有釣魚台領土，才有經濟海域，兩者不可分割的，沒有媽媽怎麼會有孩子？只要孩子、不要媽媽的人，簡直邏輯不通」。

對此，柯文哲9日被問侯友宜說法時，直言「不需要回應」，他說，釣魚台有主權爭議，但對漁民來說，去那邊會被趕、被罰錢，甚至漁具被沒收，我是先解決老百姓每天遇到的問題，有爭議後面再處理，今天高叫要主權，他是認為這2年內不會解決，涉及日本及大陸，主權問題一時無法解決，那意思要漁民等到主權解決才能去捕魚嗎？

至於被問到侯友宜說，釣魚台是我們的，柯則回應：「我們當然可以說是我們的，但要解決現在問題。」