東部外海夏季經常發現大型保育鯨豚魚類，花蓮外海昨天出現10多隻抹香鯨，台東杉原富山護漁區外海昨日也出現1隻5公尺的鯨鯊，並主動靠近漁船，漁民趕緊收起釣具避免傷害到牠。行政院農業委員會水產試驗所東部海洋生物研究中心表示，鯨豚大型魚類會隨著高溫的洋流和食物洄游，主動靠近人類，可能是有被餵食的經驗。

台東富山漁業資源保育區外海出現1隻鯨鯊浮出水面，慢慢靠近膠筏，船長張鴻志及漁民驚呼「靠近了」，這隻鯨鯊不但未受驚嚇，反而更靠近膠筏，漁民說「太可愛了」，但也擔心釣竿誤傷鯨鯊，於是趕緊收起釣竿，並伸出手輕觸鯨鯊告訴牠「小心鉤子，去那邊玩，我們在釣魚」。

台東縣政府農業處長許家豪受訪時表示，鯨鯊在台灣列入保育已有15年之久，一般漁民都清楚不可捕撈，至於觸摸野生動物，法規主要著眼在「不可騷擾野生動物」，只是野生動物仍有一定危險，呼籲民眾多注意。

東部海洋生物研究中心副研究員黃侑勖指出，鯨鯊洄游的目的主要有覓食、繁殖和尋找適合的水溫，因牠門會隨著溫暖的洋流洄游，而且食物也充足，夏天東部外海的環境擁有這樣的條件，因此花東海域特別容易發現。