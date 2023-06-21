綠島潛水危險多，建議找合格教練帶領，避免因缺乏經驗，難以應對突發狀況。（蕭嘉蕙攝）

台東綠島被稱為「世界級水下天堂」，每年吸引大批潛水客朝聖，溺斃、嗆水意外時有所聞，保命之道除了裝備齊全外，潛水教練陳永興表示，找合格教練陪潛也是關鍵，因為往往意外發生在自認為能應付海浪的遊客身上。

綠島海地景色美不勝收，但一不小心也可能致命！潛水教練陳永興說，有的遊客只有上過3、4天的課程，取得OW初階潛水證照後，就想要來租借氣瓶等設備，由於缺乏經驗，難以應對突發狀況，容易發生事故。

每年7、8月旅遊旺季，吸引許多潛水愛好者前往綠島體驗，不過每年因為潛水或浮潛衍生出的意外不在少數，尤其是自認為能應付海浪、熟悉水性，且對自己的體力有信心，往往這類人容易發生意外。

陳永興說，水中活動不比陸上活動，不僅海浪變化多端，海面下也波濤洶湧，因此在事前都要隨時注意海浪變化，寧願放棄也不冒險下海。

他也建議，不論是浮潛或深潛，首要考量自身的健康狀況，還要穿戴好安全裝備，最重要的是找1名合格的教練帶領，才能有個愉快的潛水體驗。