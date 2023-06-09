新北板橋某私立幼兒園爆發「餵藥案」，新北地檢署昨（8日）啟動第二波搜索，深夜複訊後諭令彭姓園長5萬元交保，其餘員工也陸續交保。警方上午繼續傳喚另3名教保員前往海山分局問訊。不過，若查證屬實，依法將可裁處負責人最高6萬元，涉案行為人最高60萬元罰鍰，引發各界撻伐。對此，網紅「丹妮婊姐」也質疑「台灣是犯罪友善天堂嗎？」，對於罰則氣炸開轟「這麼多人命連一咖香奈兒都不如？」。

據了解，該幼兒園5月14日爆出「餵藥案」，園方被控餵食幼兒安眠藥「巴比妥」。有家長透露，4月時發現孩子不太對勁，每天下課回家只想睡覺，到了晚上卻情緒暴躁、又哭又鬧，家長們互相討論後才發現孩子們的狀況相似到怪怪的。

事件被不少媽媽群組、社團轉發，有孩童說，「在學校會喝彩虹藥水，早上、中午、晚上都有」，家長緊急帶去驗尿，才揭露這起驚人事件。而家長也控訴打1999通報，始終無回應。對此教育局澄清，5月15日獲報，且立即啟動應變機制。

徵詢家長意願後進行檢驗，有8人驗出微量反應。新北市教育局長張明文表示，該幼兒園違反《幼兒教育及照顧法》，裁定6月12日起廢止設立許可，並裁處最高15萬元罰鍰。

檢驗結果出爐後，已有17名家長提告。檢警6月8日發動第二波搜索，同時約談彭姓園長等5名被告，檢方複訊後諭令彭姓園長5萬元交保，其餘員工也陸續交保。

對此，網紅丹妮婊姐昨（8日）在臉書發文分享該事件，指出她雖然沒有孩子，甚至還有點害怕與小孩相處，但連她看到新聞都直接破口大罵，「根本連續殺人魔啊，然後只罰六萬？這麼多人命連一咖香奈兒都不如？馬的，我摯愛的家鄉台灣是什麼犯罪友善天堂嗎？」。

丹妮婊姐也透露，很怕這件事情會不了了之，「我也不知道為何很多新聞不了了之，馬的這種攸關兒童人命的事情，千萬不能不了了之，好需要丹佐華盛頓」，坦言對台灣治安的信任已經瓦解。

【丹妮婊姐全文】

板橋某幼兒園爆出疑似餵小朋友吃詭異安眠藥這，被發現是因為爸媽發現自己的小孩出現一些不是很正常的行為，易怒跟自殘等等，帶去醫院一查，靠，驗出三級毒品毒品殘留。

然後院長說 是水質污染啦。

幹，我雖然沒小孩，又恐童（不是恐同），連我看到這新聞都是破口大罵！！！！根本連續殺人魔啊，然後只罰六萬？？這麼多人命連一咖香奈兒都不如？馬的我摯愛的家鄉台灣是什麼犯罪友善天堂嗎？

我很害怕新聞不了了之，我也不知道為何很多新聞不了了之，馬的這種攸關兒童人命的事情千萬不能不了了之，好需要丹佐華盛頓。