新北幼兒園案以經檢警近1個月偵查，社會關切是否真有幼兒在未經醫師處方，遭餵食含有巴比妥成分的藥水。醫師蘇偉碩今(15日)在臉書發文直問檢方，有否依照涉及《毒品危害防制條例》第6條的重大刑事案件偵查？對幼兒園幼兒是否採取尿液藥物篩檢？採檢之尿液樣品是否列為刑事案件證物妥為保存？樣品是否送交法定藥物毒物鑑定單位進行藥物鑑定？專家對偽陽性可能性也都沉默，他直呼有2003年SARS風暴的既視感。

蘇偉碩提到，如果幼兒園真有人以非經醫師處方的巴比妥之藥水強迫或誘騙方式，使幼兒飲用，當屬重大刑案。發生地的新北市檢警當然應該成立專案小組，積極偵查。而中央警政署與法務部及所屬調查局，難道不應該由行政院長責令組成任務編組，於最短時間內至少釐清一個問題：到底有沒有幼兒真的在沒有醫師處方下，被餵食了巴比妥這種四級管制藥品（如果沒有醫師處方就屬四級毒品）的藥物？

蘇偉碩質疑，檢方應回答以下問題：1.在5月15日開始偵辦後，有否依照涉及《毒品危害防制條例》第6條的重大刑事案件偵查？2.對幼兒園幼兒是否採取尿液藥物篩檢（UDS）？3.採檢之尿液樣品是否列為刑事案件證物妥為保存？4.就尿液藥物篩檢因為是採取生物免疫方法檢驗，存在檢驗極限和偽陽性與偽陰性問題，對檢驗數值遠低於治療劑量，甚至逼近檢驗極限值之樣品，是否送交法定藥物毒物鑑定單位進行藥物鑑定？

蘇偉碩強調，如果真的有幼兒遭到強餵巴比妥這種四級毒品，就是重大刑案，法條寫得很清楚。重大刑案的偵辦與追訴，最重要的就是現場與證據的保全。如果連是否有幼兒真的服用了巴比妥都無法確定，還要等三個月後，毛髮鑑定實驗室才能檢驗，全國幼兒家長的不安豈不還要再被懸在空中三個月？如果有「餵毒」，就要盡快找出真凶繩之以法！如果沒有更要盡快公布，讓惶惶終日的家長們得以安心。

蘇偉碩直言，尿液檢驗偽陽性部分，從1980年末起就有案例報告，小兒退燒常用的布洛芬有時會導致尿液篩檢出現偽陽性。這一點，國內有許多毒物專家、檢驗專家和鑑識專家，怎麼一時之間全都沉默，只由新北市政府獨自面對？這種狀況，怎麼好有2003年SARS風暴的既視感呢！