幼兒園疑似偽藥案隨著檢驗結果呈陰性，綠營質疑也隨之翻車，但仍持續帶風向炒作。胸腔科醫師蘇一峰發文諷刺，苯巴比妥南北特性大不同，出現不符期待的陰性報告，還可以不公布質譜儀陰性結果，整個國家社會根本胡搞瞎搞，至少已經破壞了三種體制：把幼教老師當餵毒師，製造老師與家長對立。媒體透過御用名嘴扭曲資訊鼓動恐慌，使用民粹影響檢調。政府帶頭鼓勵民眾做無意義的篩檢，重複篩檢浪費醫療資源。

「餵藥烏龍案目前為止，至少已經破壞了社會三種體制。」蘇一峰今(21日)在臉書發文指出：1.幼教體制，把幼教老師當餵毒師，製造老師與家長對立。2.檢調體制，法律本來應該靠證據一步一步辦案，不顧法律無罪推定未審先判，媒體透過御用名嘴扭曲資訊鼓動恐慌，使用民粹影響檢調。3.醫療檢驗體制，政府帶頭鼓勵民眾做無意義的篩檢，重複篩檢浪費醫療資源。

蘇一峰質疑，出現不符期待的陰性報告，鬧一下就可以公費做花大錢的質譜儀，質譜儀的檢查做完陰性還可以老子不公布結果？整個國家社會根本胡搞瞎搞！根本不用等中共打過來台灣自己先自爆了！建立社會體制需要幾十年的時間，破壞社會體制只要一下子。

「苯巴比妥南北特性大不同！」蘇一峰稍早也發文諷刺綠營雙標：新北兒童疑似服用：「這是毒品很毒啦！未來會百倍失智！市長下台啦！」高雄兒童確定百人服用：「這個藥品很安全，吃了會自己代謝，不用擔心！感謝市長！」感嘆造謠者沒被罰，醫師開藥先被抓出來罰。